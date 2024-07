Tugevad tuuled ja vihmasajud on pannud põllutööd pausile

Kui palju niiskust põldudel siis on? Näiteks Paul-Techi mullavee kaart näitas, et tänaseks hommikuks oli muld pea kõikjal Eestis 8 cm sügavuses veega küllastunud ja mitmel pool ka 20 cm sügavusel, vahendas ettevõtte sotsiaalmeedialeht. Põllud on läbimärjad ja mulla kandevõime seab põllutöödele takistusi.