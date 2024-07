Öösihikut on nüüd lubatud seakatku tõrjumiseks kasutada

Keskkonnaameti peadirektori asetäitja Erik Kosenkranius allkirjastas 18. juulil käskkirja „Metssigade küttimiseks öösihiku lubamine sigade Aafrika katku tõkestamiseks metssigade asurkonnas Eesti Vabariigi territooriumil“. Öösihikut on lubatud kasutada kõikides Eesti maakondades sigade Aafrika katku tõrjumise eesmärgil 28. veebruarini 2025.

Öösihiku võib kinnitada tulirelvale või öösihikuga tulirelva võib püssikotist välja võtta, kui püssiraua suue on kõrgemal kui 2,5 meetrit maapinnast ja öösihikut kasutades on lubatud tulistada, kui püssiraua suue on lasu sooritamise hetkel kõrgemal kui 2,5 meetrit maapinnast.