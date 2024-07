Et neid, kes soovivad süüa ainult taimetoitu, on aina rohkem, on kasvanud nõudlus ka herne järgi.

Tänavu on herne külvipinnad 20 protsenti suuremad kui eelmisel aastal, olenemata sellest, et hernest kasvatada on põllumehele väga riskantne. Põhjuseks on kehv talv, mis tegi liiga talirapsile, ja kasvav nõudlus vegantoidu järele.