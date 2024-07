Põllumajandus jõudis ka ministri ametinimetusse

Maa Elu küsimusele, kas ministri ametinimi uues valitsuses muutus, vastas erakond jaatavalt. „Piret Hartmani ministriportfellist moodustab tõepoolest niivõrd olulise osa ka põllumajandus, et tegime koalitsioonikõnelustel ettepaneku ministri ametinimetust täiendada. Koalitsioonipartnerid sellega nõustusid ja uues leppes on ministri ametinimi ka juba täiendatud – senise regionaalministri asemel jätkab Hartman nüüd regionaal- ja põllumajandusministrina,” kinnitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna peasekretär Reili Rand.

Mullu, kui selgus, et Maaeluministeeriumi nimi plaanitakse muuta Regionaalministeeriumiks, sai see otsus põllumajandusega seotud organisatsioonide kriitika osaliseks. Leiti, et ministeeriumi nimes peaks kajastuma ka selle sisu.