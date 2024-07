Roosisõbrad kogunevad Kaagjärve mõisas

Valgamaa Partnerluskogu tegevjuht ja Lõuna-Eesti kogukonnaprogrammi tiimi liige Tiina Ivask ütles, et Kaagjärve mõisapere korraldatav sündmus aitab tuua tähelepanu kogu piirkonnale. „Kaagjärve mõis on kahtlemata eriline pärl, mis tutvustab Karula kanti hoopis teisest küljest kui tavapäraselt seda teatakse,“ märkis Ivask. „Roosifestival on Valgamaa ühe vaiksema piirkonna jaoks tõesti suur ettevõtmine – väga oluline kogukonnasündmus, mis toob sellesse kanti tähelepanu ja elavdab kohalikku elu.“