Kõige varajasemad köögiviljad – herned, redised, salatid – on juba nahka pistetud ja peenral tühjad kohad tekkinud. Pole mingit mõtet seal umbrohtu kasvatada. Mis muud kui taas külvama. Juuli keskel võib veel vabalt mõnd köögivilja külvata. Sügiseseks saagiks on soovitatav valida mõned vähem kasvatatavad köögiviljad ja ikka eri värvi ning maitseomadustega.

Kasvuala on lihtne ette valmistada. Esiteks tasub aiahargiga koguda kokku vanad taimelehed, sest seal võivad olla kahjurite ja haiguste jäägid, võimalusel tuleks need põletada. Kui tundub, et muld on lahja, lisage komposti. Kui kasvatate köögivilju anumates või kastides, tasub ülemine mulla kiht asendada uuega. Vajalikud mullasegud on müügil aiapoodides.