„No selle peale lihtsalt ei tule. Enamikus riikides võib automaks olla, aga vanaautod ei käi selle alla. Lähiriikides on vaid Norras sellistel sõidukitel automaks, kuid seal on see seotud kindlustusega ehk kui sõidad, siis maksad, aga seal on ka sissetulekud ju teised,” kirjeldas Kirst nõutult olukorda. Selliseid autosid peaks Eestis olema umbes 1400.