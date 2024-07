Kui sportlasi saadab edu, siis räägitakse ikka sellest, et „meie võitsime” ja „Eesti võitis”. Kui sportlane või meeskond kaotab, on kaotus pigem nende oma. Kaudne paralleel tekkis mul ka põllumajandustootjatega, kui lugesin ühest Facebooki grupist arutelu, kuidas põllumeeste hernepõllult kaunade noppimises ei nähtud midagi halba, seda enam, et hernesaak tundub sel aastal päris hea olevat.