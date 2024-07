Põllul olev köögivili kasvab Laksi meelest tänavu täitsa konkurentsivõimeliselt. Eriti varajane kapsas, mida läheb juba müüki. Esimene müügiring tehti kohalikul OTTil ja näpuotsaga said ka kohvikud, kes teadsid neilt küsida. Neid aga jagub, sest perekond Lakse teatakse piirkonnas juba üle 20 aasta kui teada-tuntud headuses tegutsevaid köögiviljakasvatajad. „Palju mul kapsast maas pole, mõistlikult vähe, et jõuan ära realiseerida enne, kui lõhki hakkab kasvama. Praeguste vihmadega võib see aga kiiresti juhtuda,” lisas ta.