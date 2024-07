Eestimaine füüsal vajab valmimiseks päikest ja sooja

„Tänavu võib öelda, et läheb lausa suurepäraselt. Kevad oli küll kuiv, kuid hea, et ilma külmata. Nii saime piisava kastmisega suvele hea stardi,“ sõnas Kulp, kes kasvatab füüsaleid juba seitsmendat aastat. Nüüdseks on füüsal väga heas kasvufaasis ja esimesed viljadki hakkavad juba valmima.

Kuid selleks, et nad valmida saaks, on vaja praeguste vihmade asemel, mida lubab ilmaprognoos, päikeselisi ja 25–30 soojakraadiga suveilmasid. Nii ei tea ta öelda, kui suurt saaki on loota, teab vaid, et see on kuni paar nädalat varasem kui tavaliselt. „Oleme siin saaki korjama hakanud ka augusti viimasel nädalal ja kui septembrid on soojad, siis see aitab saagi valmimisele hästi kaasa. Kui füüsal hakkab kandma, kannab ta kuni sügise külmadeni,“ märkis Kulp.