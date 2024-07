Talunik: kes ei kiirusta, jääb hooajalisest kaubast sel aastal ilma

Marja- ja köögiviljakasvatusega tegeleva Joosepi Talu müügijuhi Ranet Roositalu sõnul on vaarikad nende mõlemas müügipunktis Balti Jaama Turul kui Keskturul juba müügil.

“Nagu maasikate pealt see aasta nägime, siis nad valmisid ootamatult kiiresti. Ei olnud selleks valmis ei põllumehed ega tarbijad. Eestis käib maasika ostmine tavaliselt nii, et kõige pealt ostetakse importmaasikat ja seejärel Eesti maasikat. Sel aasta juhtus aga nii, et Eesti ja importmari olid samal ajal saadaval ning seetõttu jäi tarbija Eesti maasika ostmisega hiljapeale.”