Maisilabürint sai valmis: sel aastal saab seigelda Noa laevas

Maisilabürindiga 13. hooaega alustava Toretalu perenaine Kristi Sakk rääkis eelmisel nädalal Maa Elule, et nad püüavad igal aastal labürindile teemat valides lähtuda ka sellest, mis toimub ümberringi Eestis või maailmas. „Alati on neil piltidel seos käimasoleva aastaga,” sõnas ta. Mullu sai maisipõllule kirja näiteks sõna „rohepööre”. Põllule on varasemalt trimmerdatud ka näiteks Eesti riigi hümni noote, urbaniseerumist.