Põllumajandus- ja Toiduameti mahepõllumajanduse osakonna nõunik Pille Edovald vastab kaheksale enamlevinud küsimusele, millega inimesed tema poole pöörduvad.

1. Mis vahe on mahetootel ja tavatootel? Näiteks on õunamahl ja siis on maheõunamahl? On šokolaad ja mahešokolaad. On nisujahu ja mahe nisujahu?