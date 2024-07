NIPPE Kuidas vähendada rohimisvaeva?

Seda, kes on umbrohi, võib erinevalt tõlgendada. Mulle meeldib paljude maheaianduslike raamatute (sh „Umbrohuvaba aed”) autori Bob Flowerdew’ ütlemine: „Umbrohi on taim, kes kasvab vales kohas.” Kusagil mujal võib ta ju olla ilus ja kasulikki.

Permakultuuri viljelejad on loodust jälgides omaks võtnud põhimõtte, et aias ei peaks taimede vahelt paistma musta mullapinda. Sinnapoole tasub liikuda kõigil, kes on rohimisest väsinud. Kui näiteks köögivilju ridades kasvatada, on üheaastaseid umbrohtusid ridade vahelt lihtsam kõplaga ära tõmmata, piisab, kui seda teha kevadel ja suve algupoolel kord nädalas.