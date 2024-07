Avatud talude päeva pikaaegne korraldaja Reve Lambur Maaelu Teadmuskeskusest sõnas, et tänavu osaleb üritusel 358 talu, neist 76 esimest korda. "Eelmisel aastal osales 357 talu ning sellele eelnevatel aastatel on osalejate arv jäänud 300 ringi," ütles ta.

Peamiselt motiveerib talusid uksi avama Lamburi hinnangul soov saada oma toodetele üle-eestilist turundust ning luua potentsiaalsete klientidega vahetu kontakt. Ühtlasi on see hea võimalus saada oma toodetele tagasisidet, võita uusi kliente ning hoida sidet juba olemasolevate tarbijate ja fännidega. "Talud soovivad näidata, et Eestis tehakse head asja ning et maal on tore elada," lausus ta.