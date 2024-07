Taluliit kuulutas välja parima talu konkursi

“Põllumajandusettevõtete kiire kontsentreerumine ohustab traditsioonilist põllumajandus mudelit ning seeläbi ka meie maapiirkondade tulevikku. Seetõttu on tähtis toetada peretalusid, et säilitada meie põllumajanduse mitmekesisus ja elujõulisus," sõnas Taluliidu tegevjuht Kerli Ats.

Eesti põllumajanduse tulevik sõltub Atsi sõnul võimest säilitada mitmekesisus ja peretalude elujõulisus. "Peretaludel on oluline roll toidutootmises ja maapiirkondade arengus, tagades nii toidujulgeoleku kui ka piirkondade elujõulisuse,” lisas ta, selgitades konkursi eesmärki tõsta esile toidutootmine peretaludes.

Ka Maaelu Edendamise Sihtasutuse juhatuse liige Meelis Annus kutsub talunikke üles konkursil osalema. „Läbi tegusate pereettevõtmiste ja väikeettevõtjate saame näidata, et maapiirkonnas toimetades on võimalik luua mitmesuguseid edulugusid. Nende lugude taga olevaid peresid on oluline esile tõsta ja tunnustada, ning seda parima talu konkursi raames teemegi,“ kinnitas ta.