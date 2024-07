Pöörane langus 20 aastaga: kartuli kasvupind on väiksem kui kunagi varem

Teravilja kasvatatakse esialgsetel andmetel 350 000 hektaril, mis on 1% vähem kui 2023. aastal. Nisu kasvatatakse 173 300 hektaril, otra 95 300, kaera 48 300 ja rukist 18 300 hektaril. Odra kasvupind on vähenenud 15%, kaera pind on aga suurenenud 35% ja rukki pind 8%. Aasta varasemaga võrreldes on taliteravilju külvatud vähem ja suviteravilju rohkem.