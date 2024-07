Looduskalender Suve valgem ja kuivem pool saab läbi

Maretapäevaga sel laupäeval, 13. juulil saab pool suve läbi. Ja kõige kummalisem on see, et kui tavaliselt tähendab see, et algab suve soojem ja pimedam pool, siis praegu, vana jaanipäeva (7. juuli) järel on küll tunne, et oleksime juba otsapidi varasügises.