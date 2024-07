Musta sõstra saak kipub tulema kesine

Polli aiandusuuringute keskuse vanemteadur Ave Kikas sõnas Kuku raadio saatele Maa Elu antud kommentaaris, et varajased musta sõstra sordid on valmis ja sel nädalal alustatakse Pollis nende korjamisega. „Musta sõstra saak on keskpärane,” sõnas ta ja selgitas, et kuigi maikuu külmakraadid marjapõõsastele väga liiga ei teinud, on mai ja juuni on olnud paraku põuased. „Pollis ei ole eriti sademeid olnud ja mari kipub väikeseks jääma,” sõnas ta.