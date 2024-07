Luua Metsanduskool avas metsaväljaveo autojuhi eriala

„Metsaväljaveo autojuht on oluline lüli kvaliteetse metsamaterjali jõudmisel lõpptarnijani ning tema töö sisu on tavalisest veoautojuhitööst mõnevõrra erinev, kuna selle käigus tuleb sõita ja manööverdada ka kitsastel metsateedel. Samuti peab metsaväljaveo autojuht oskama kasutada hüdrotõstukit, tundma puidu sortimenti, kvaliteedinõudeid ning virnastamise põhimõtteid," sõnas Luua Metsanduskooli metsamasinaõppe üksuse juht Alvar Käen pressiteate vahendusel.

Koolil on olemas uhiuus simulaator, mille abil saab metsaväljaveo autojuhte koolitada ning pakkuda neile individuaalset lähenemist ja praktilist tunnetust. Lisaks sellele on koolil ka statsionaarne metsaveoauto uue Epsilon hüdrotõstukiga, millega on õpilasel võimalus igal ajal harjutada puidu laadimist reaalse masina peal.