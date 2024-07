„Igal pool on juba märgata, et hernetaimedel on kaunad küljes. See on arusaadav, et mööda sõites on üsna ahvatlev mõte minna ja korjata endale herneid. Täiesti lubatud ongi haarata põllu äärest mõned kaunad snäkkimiseks. Me aga väga palume, et keegi ei läheks põllule uusi radu sisse tallama. Põllu ääres olevad kaunad on täpselt sama head kui põllu keskel,” seisab Harjumaal toimetava OÜ Koplimäe Agro postituses.