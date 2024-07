Saarlased ootavad nädalavahetusel oma aedu uudistama

Saaremaa loopealsed, kus kasvavad koldrohud, kassikäpad, orhideed, nõiahambad, mägiristikud, madarad, nõmm-liivatee, keelikurohi jne, on kui kaunid looduslikud lilleaiad, kus aedniku roll on inimese ja looduse vahel kenasti jagatud. "Meie esivanemad on neid alasid hooldanud eelkõige igapäevase elu vajaduste pärast, olid ju need alad eluliselt vajalikud loomadele karjamaaks. Tänaseks on see vajadus teisejärguline: inimesed märkavad looduse kenadus ja hoolivad lilleaasadest elurikkuse vajalikkuse pärast. Lisaks on need alad koduks tuhandetele putukatele," täiendas Viira.