Kudealade programm aitab tagada Eesti kalavaru kestlikkuse

Ülevaate programmist annab Tanel Ader, Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi kalanduspoliitika osakonna peaspetsialist.

Kalade koelmualade maht, kättesaadavus ja kvaliteet on ühed olulisemad tingimused kalavaru tagamiseks. Riiklikult on kudealasid taastatud juba 2015. aastast ning perioodiks 2024–2034 planeeritud kava ja võimalike objektide, sealhulgas lahendusi vajavate paisude, nimekiri on nüüd valmis.

Kui eelmisel rahastusperioodil oli programmi riiklik rakendaja Keskkonnaamet, siis sellest perioodist jätkab kudealade programmi parendustöödega RMK.

Koelmualade taastamise programm on oluline selleks, et kaardistada võimalikud parendustegevused ja saavutada piiratud eelarve tingimustes parim võimalik tulemus. Programmis on välja toodud ligi 230 objekti, kus parendustööd oleks eelduslikult kõige tulemuslikumad. Olulise uuendusena on programmis hinnatud paisude halba mõju kalastikule ning reastatud olulisemad lahendust vajavad paisud eraldi nimekirjana. Paisud on kalade rändeteel üks olulisemaid takistusi ning seetõttu on ka uues kudealade programmis suurt rõhku pööratud paisude likvideerimisele.

Kudealade taastamise edulood

Eelmise perioodi kogemustest võib lugeda parimateks näideteks Pärnu jõestiku paisude eemaldamised, sealhulgas Sindi paisu likvideerimise ja tehiskärestiku loomise. Just paisude likvideerimise kaudu avati Pärnu jõestiku projektis enam kui 3000 km voolavat jõge, mille on praeguseks kalad juba kudealadena kasutusele võtnud.

Sindi paisu likvideerimine ja väiksemate lisajõgede avamine kalade rändeteeks ja kudealaks on olnud üks Euroopa suurimaid ja paremaid näiteid kudealade taastamisest. Heade tulemuste taustal kavatsetakse just paisude likvideerimisega jõudsalt jätkata.

Sindi paisu lammutamine on teadaolevalt suurima mõjuga paisude avamise projekt Euroopas. Foto: Urmas Luik