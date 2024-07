Tallinlaste toidujäägid lähvad bussidele kütteks ja põllule väetiseks

Sel nädalal sai tehas käärutusjäägi ehk digestaadi sertifikaadi. SA Taaskasutatavate Materjalide Sertifitseerimiskeskuse juhataja Allan Pohlaku sõnul on EKT Ecobio sertifikaat märgilise tähtsusega, kuna EKT Ecobio tehas on Eestis ainus biogaasitehas, mis toodab biogaasi kodumajapidamistest pärit köögijäätmetest.

Põllumehed on sellisest väetisest väga huvitatud, kinnitas EKT Ecobio arendusjuht Kalle Grents.

Potsessi käigus saadav gaas läheb, nagu mainitud bussidele kütteks ning vedel ja kompostmulda meenutav tahke mass on heaks väetiseks. Vedel kääritusjääk sobib hästi näiteks teraviljapõldudele. See on natuke lahjem, aga puhtam verisoon lehmalägast, seletas Grents.