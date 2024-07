TAIMETARK Hobumadar aitab nahahädade korral

Hobumadar (Galium verum) on tuntud värvi- ja ravimtaim. Rahvasuus kannab ta veel kõhurohu, liikmerohu, neitsipuna jne nimetust. Madarate suures perekonnas on üle neljasaja liigi, nad on levinud kogu maailmas, millest Eestis kasvab neliteist. Esmapilgul võivad madarad tunduda üksteisega väga sarnased, kuid lähemal uurimisel tulevad nähtavale selged erinevused. Kõigil neil asuvad kitsad lehed ringina ümber varre ehk männases. Esimene asi, mida vaadata, ongi see, et mitu lehte männases asub. See on küllaltki kindel arv. Osal liikidel on neid neli, teistel kuus või rohkem.