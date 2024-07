Sirje Mölderi mesilas on mesilased treileril valmis metsa korjemaadele sõiduks.

Vanad lamavtarud olid pärnapuude all paika pandud, paremal lavendliväli, vasakul liigirikkad niidud. Ja meie unistasime kuumas suves, kuidas see kõik lõpuks meepurgis maitseb ja kuidas esimesest meevõtust saab pidupäev,” meenutas Eesti Mesinike Liidu kommunikatsioonijuht Krista Kivisalu, kuidas just selles hetkes hakkas idanema mõte homme Pärnumaal alguse saavatest meepäevadest.