Tippteadus toob Eesti metsadesse rohkelt kukeseeni

„Seenekorjekohad on iga inimese peresaladus, mida pärandatakse põlvest põlve. Meie mõte on seda lõpuks ometi muuta,” sõnas meditsiiniseente kasvatamisega tegeleva Shroomwell Innovationi juht Siim Raadik. Humoorika mõtte taga on aga rõõm sellest, et Tartu ja Hollandi Wageningeni ülikooli teadlastega koostöös on Shroomwellil valminud kukeseenepuud ehk männi- ja kuuseistikud, mille juured on nakatatud kukeseenemütseeliga.