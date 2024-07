Loodusrekordid: Kolme minutiga sadas maha 10,8 mm vihmavett

Rekord nr 101. Suurim sademete intensiivsus

Suurim päevane sademete intensiivsus mõõdeti 23. juulil 1957. aastal Toomal. Ööl vastu 23. juulit tuli tugev hoogvihm koos äikesega. Kolme minutiga sadas maha 10,8 mm vihmavett, mis teeb kokku sademete hulgaks 3,6 mm minutis. Sel päeval sadas palju igal pool Eestis, näiteks Jõhvis sadas 3,34 mm vihmavett minutis. Toomal mõõdetud suurim sademete intensiivsus jääb juba meie kaugemasse minevikku ehk aastasse 1957. Omapärane vihmarekord ongi jäänud püsima läbi aegade ja keegi peale ilmataadi enda ei tea, millal see rekord ületatud saab.

Rekord nr 102. Kõre ehk juttselg-kärnkonn

Kõre ehk juttselg-kärnkonn on meil kõige haruldasem kahepaikne. Tema püsielupaik Saku vallas Männikul on ühtlasi maailma kõige põhjapoolsem teadaolev liigi elupaik. Mujalgi haruldane, on ta meilgi seda, ning rohkem Lääne-Eesti ja saarte tunnusliik.