Valga-Võru maanteel asuva Taheva küla äärde jääva Puusepa talu noorperenaine Kätlin Kaganovitš on otsustanud tuua koos kohaliku kogukkonnaga Eesti kaardile uue piirkonna Koivamaa, mille külastajaid meelitada ka oma taluõue ja pakkuda neile kiviahjus valmistatud käsitööpitsat. Laiemalt on eesmärgiks elavdada kogu piirkonna elu.

Liivi lahte suubuv Koiva jõgi on lätlaste jaoks üks olulisemaid, see voolab kogupikkuses Läti territooriumil, aga oma 452 kilomeetrist on kõrgete liivapaljandike ja laugete liivarandadega jõgi ka 22 kilomeetri ulatuses Eesti-Läti piirijõeks. Just seda Koiva jõe põhjakaldale jäävat piirkonda võibki kutsuda Koivamaaks.