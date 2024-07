MÕTE Puugid linnas

Metsas marjul käies.

Vale vastus. Inimesele kõige puugiohtlikumad paigad on Tallinn, eriti Pirita ja Viimsi kant, siis veel Tartu ja Pärnu oma parkidega. Just sellist pilti näitab Tervise Arengu Instituudi puugiinfo lehekülg, kuhu saab postitada teavet leitud puukide kohta. Päris õiget pilti see ei anna, sest arvata on, et linlane võtab puugileidu valulikumalt ja maal mõni suurt ei reageerigi järjekordse vereimeja peale, rääkimata selle leiu registreerimisest.

Teisalt kinnitavad teadlaste uuringud, et puuke kohtab üha sagedamini just parkides ja koduaedades. Ja nagu sellest veel vähe oleks, siis 70 protsenti linnas elavates puukidest kannab mõnda inimesele ohtlikku haigust.

Teada on, et puuk ootab oma saaki kõrge heina sees ja neid aitavad laiali kanda närilised ja linnud. Siit tuleneb uus hirmujutt. Tartlased eeskuju näitamas ja teised omavalitsused järgnemas levib komme jätta elurikkuse toetuseks osa muru niitmata. Osa Tartu rohealasid niidetakse vaid korra suve lõpus ja muidu toimetavad seal putukateadlased. Tore idee, aga kas need niitmata alad pole mitte puugipesad?