Tarmo Lehiste töö keerleb jalgpalli ja lehmade ümber

Pärnusse oma poja võistlustele kaasa elama tulnud Tarmo Lehiste hoiab jalgpalli EM-il pöialt väiksematele riikidele, seekord on tema silmis end heast küljest näidanud Austria, Taani ja Gruusia.

Jalgpall ja lehmad? Tunduvad teineteisest nii kauged maailmad, kui vähegi välja mõelda oskaks, ometi on need Tarmo Lehiste elu osad. Ta on nii Eesti Jalgpalli Liidu juhatuse liige kui Eestimaa Piimatootjate Ühistu juhatuses ning Pärnumaal piimatootmise ja teraviljakasvatusega tegeleva OÜ Kaisma nõukogu esimees.