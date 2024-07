Äikese ajal ära duši alla mine

Päästeameti poolt jagatavates juhistes on esimesena kirjas hoiatus äikese ajal kraani mitte avada. Nagu kooliajast ehk mäletate, on vesi on hea elektrijuht, seega kui kuskil äike veetorude juures maasse lööb, võib mööda torusid edasi liikuda ja duši all olija elektrilöögi saada.