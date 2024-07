Palava ilmaga ujudes võib rästikult salvata saada

Mürgistustebekeskuse telefonile on saabunud näiteks sellised kõned: “Rästik hammustas eile hommikul. Tänaseks jalg turses ja valutab, ei saa kõndida ega toetuda. Mida teha?", “Kolmeaastasel lapsel on sõrme otsas punane täpp, isa kahtlustab rästikuhammustust. Kas teha midagi kodus või minna haiglasse?”, “Mees leidis paar tundi tagasi aiast rästiku ja tahtis ussi naabripoisile näitamiseks kinni püüda. Rästik hammustas teda kätte, nüüd käsi turses. Mida teha?”

Väga oluline on vältida kahte asja: abistajate paanikat ja kannatanu liikumist.

Tasub meeles pidada, et rästiku hammustuse järgselt on ohtlik periood ka 2–4 ööpäeva möödudes. Sel ajal hakkab tursevedelik kiiresti lümfisoonte kaudu vereringesse imenduma ning on taas tõsiste tervisekaebuste oht. Olukorra hindamiseks ja asjakohaste käitumisjuhiste saamiseks küsi nõu mürgistusinfoliinilt 16662.