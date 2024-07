VAADE Koostöö tooks rohkem kohalikku toitu kooli ja lasteaeda

Tulemuste üle arutleti 7. juunil toimunud seminaril, kus osalesid maakonna omavalitsuste esindajad, haridusasutuste töötajad ja kokad. Seminar toimus Tartumaa Omavalitsuste Liidu, EIT Foodi ja Tartu Biotehnoloogia Pargi koostöös.

Asutuste üks eesmärke on aidata kaasa koolide ja lasteaedade menüüdes kohaliku ja mahetoidu osakaalu suurendamisele.

Elen Peetsmann. Foto: Kristjan Voorel

Seminari arutelu keskendus kolmele põhiteemale: kohaliku ja maheda tooraine osakaalu suurendamine haridusasutuste menüüdes, teadlikkuse tõstmine tasakaalustatud toitumisest ning koolikokkade motivatsioon ja õppimine. Kohaliku toidu osakaalu suurendamine menüüdes on enamasti seotud hangetega.

Uuringu läbiviija, Eesti Maaülikooli Mahekeskuse juhataja Elen Peetsmann tõi välja, et hangete koostajad soovivad, et pakkumised sisaldaksid suuremas mahus nii kohalikku kui ka mahetoorainet ning et oleks võimalik osta mahetoitu kohalikelt ettevõtjatelt. “Menüüde planeerimisel tuleb arvestada ka hooajalisust. Nii saab osta parima hinna ja maitsega tooteid,” sõnas Peetsmann.

Üllatav oli see, meie omavalitsustes puuduvad kokkade koostöövõrgustikud. See tuli välja omavalitsustes tehtud fookusgrupiintervjuudel.

“Üllatav oli see, meie omavalitsustes puuduvad kokkade koostöövõrgustikud. See tuli välja omavalitsustes tehtud fookusgrupiintervjuudel. Samuti teadmine, et köögipersonali järelkasvu teema on nii kriitilises seisus. Veel tooksin välja, et köögipersonal on meie lasteaedades ja koolides peamisi toiduhariduse edendajaid, kuid nende tööd ei märgata ega tunnustata piisavalt, sellest tunnevad toitlustusala töötajad suurt puudust,” tõdes Elen Peetsmann.

Hanked on jäigad