Populaarne janukustutaja ei pruugi olla parim valik

Tervise Arengu Instituudi toitumise- ja liikumiseosakonna vanemspetsialist Kristin Oja sõnas, et parim janukustutaja on tavaline lisanditeta joogivesi. „Paljudele tuleb üllatuseks, et ka ise tehtud maitseveed, näiteks vesi, millele on lisatud sidrunit, marju, kurki vms, ei ole hammaste tervise seisukohast parim valik pidevaks joomiseks,” sõnas ta.