Järgmise aasta pojengiks valiti haruldase värvitooniga pojengisort

"See pojeng on iga aia silmarõõm! Värvide kontrast pakub mängulisust ja tumedad toonid lisavad draamat. Väga haruldase värvitooniga, mida pojengidel tihti ei kohta: välised kroonlehed on punapeedi tooni, kuldse südamikuga õis teeb sellest sordist erilise naudingu. Südamik muutub hiljem valgeks, andes sellega õiele kontrasti juurde," teatas Saaremaa Puukool pressiteates.