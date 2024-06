Kuusiku katsekeskus tähistas sajandat aastapäeva

METKi asedirektor Andrus Rahnu sõnul on sajandi verstapost tunnistus katsetegevuse pikaajalisest pühendumusest põllumajandusele ja teadusele. "Meil läbiviidavad sordivõrdluskatsed on aidanud kujundada Eesti põllumajandust ja me oleme uhked, et saame tähistada seda olulist tähtpäeva," ütles asedirektor.