Väiketraktoritega kündjaid ootab sel aastal kolm jõuproovi

17. augustil koos künni MM-ga Tartumaal Rõhul mahub kündma kuni 20 traktorit, 21. septembril samaegaselt Olustvere rahvusvahelise künnivõistlusega pole „põkakündjate“ arv piiratud.

Kui kahel esimesel võistlusel künnavad väiketraktorid vaid kõrremaaad, siis Eesti 50. künnimeistrivõistlustel 27.–28. septembril Vändras nii kõrre- kui rohumaaad. T-25 klass kuuulub ühena viiest Eesti 50. künnimeistrivõistluste arvestusse.

Väiketraktorite ja atrade tehniline nõustaja on Heino Soomets Olustverest. Ta on sel talvel lahkunud Olustvere kauaaegse künnikoolitaja Elmut Lehiste töö jätkaja. Heino Soomets on taastanud kolm DT-20 ja T-25 tüüpi traktorit, milledele kõigile leitakse ka kündjad. Nii võistluskünni kui prooviplatsi mõõdud on 12x40m.

T-25 künnivõistlused 2024. aastal 17. augustil Tartumaal Rõhul 21. septembril Olustveres 27.–28. septembril Vändras

Kõik kolm võistlust on ühesuguse Olustveres koostatud juhendi järgi. Osa Olustvere kandi kündjaid on juba otsustanud võistelda kõigil kolmel võistlusel. Taoline võimalus ei tarvitse korduda. Peakohtunik on AS Vändra juhatuse esimees Margus Lepp nagu ka varasematel võistlustel.

Iseehitatud adrad

Kündjate hulgas on avaldatud arvamust, kas kaasaegsemad võimsamad traktorid spetsiaalsete võistlusatradega peaksid võistlema eraldi arvestuses. Enamik atru on iseehitatud ning pealtvaatajatele huvitava lahendusega. Kui kündjaid on palju, võib kaaluda hindamst eraldi kategooriates.

Selline harrastuskündjate jõuproov on hea künnioskuste levitaja. Samas on see hästi jälgitav ka pealtvaatajatele.