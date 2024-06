Päikeseparkides niidavad suvel muru lambad

Ettevõtte KC Energy päikeseparkides üle Eesti on suured ja rohurikkad maa-alad, mida saab ära kasutada lammaste karjatamiseks. Tänaseks on toodud lambad seitsmesse parki ja tegevuse koordineerimisega toetas ettevõtet Loodushoiu Fond.

“Eelmisel aastal Austraalias läbiviidud uuringust leiti, et päikeseparkides elavad lambad on tervemad ja õnnelikumad kui lambad, kes viibivad tavalisel avakarjamaal. Nimelt annavad paneelid võimaluse lammastel päikeselise päeva vältel varju minemiseks, mis omakorda kaitseb lambaid kuumastressi eest. Lisaks leidsid lambakasvatajad, et päikeseparkides viibinud lammaste villa hulk ja kvaliteet kasvasid,” ütles Loodushoiu fondi teemajuht Ain Näkk.

“Lammastest on saanud meie lepingulised niidupartnerid, mis tähendab, et mõnes väiksemas päikesepargis pole meil endal tarvidust niitmas käia. Samas, kui ilm osutub vihmaseks ja taimestiku kasvule soodsaks, siis tuleb meil kindlasti ka ise täiendavaid niitmisi teha,” ütles KC Energy tegevjuht Mihkel Loorits lisades, et lammaste päikesepargis hoidmine on soodsam nii keskkonnale kui niitmiskuludele, aga ka kasulik talunikele.