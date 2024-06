LUMMAV GALERII Õitsvaid orhideesid leiab loodusest maikuust augusti keskpaigani

Maa Elu toimetusele laekunud lugejaküsimusele, kas sellel aastal on tõesti looduses käpalisi rohkem näha ja kas põhjus võib olla varases ja soojas kevades, vastas Eesti Orhideekaitse Klubi juhatuse liige Arto-Randel Servet, et tema hinnangl on arvukuse poolest pigem selline tavaline orhideeaasta. „Kuid seda on mõjutanud möödunud aastane põud ja hiliskevadised öökülmad. Viimased hoopis vähendasid varasemalt õitsevate liikide arvukust,” sõnas ta.

Et Eesti oma orhideeliikide vastu aina rohkem huvi tuntakse, on Serveti sõnul hea näitaja ja mida toob kogu järgnev suvi, seda on veel natuke vara öelda. „Meil Eestis on ju ikkagi orhideeliike ja alamliike kokku 39 (33 liiki ja 6 alamliiki) ja esindatud on koguni 18 orhideeperekonda. See on suur mitmekesisus põhjamaa kohta ning õitsemist jagub meil tavaliselt mai algusest kuni augusti keskpaigani,” sõnas ta.