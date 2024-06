Raamatukogust saab laenutada nii oksapurustajat kui akutrelli

Oksapurustaja, kettsaag ja akutrell – just need kolm tööriista olid eelmisel aastal kõige populaarsemad tööriistad, mida raamatukogust laenutati. Jah, just raamatukogust, sest Pelguranna raamatukogu on oma südameasjaks võtnud, et soovijatel saaks väiksemateks aia- ja remonttöödeks laenutada tööriistu. Ja juurde saab laenutada ka raamatuid, mis töö tegemiseks lisateadmisi jagavad.