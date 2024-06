Tahad looduses lõket teha? Loe, kuidas sobiv koht leida

Lõkkes tohib põletada vaid loodusliku puhast ja töötlemata puitu ja puhast paberit. Mõistlik on põletada vaid sellist looduslikku puitu, mis on juba kuivanud ja mille korjamiseks pole vaja saagi ja kirvest kasutada.

Igaüks võiks looduses liikuda jälgi jätmata. “Nii, et järgmine tulija ei teagi, kas selles kohas on enne keegi olnud,” rõhutas Reinsalu. “Kõik, mille seltskond jaksab endaga loodusesse kaasa viia, jaksab ta ka ära tuua.”

RMK on üle Eesti rajanud hulga lõkke- ja telkimiskohti, nende leidmisel on abiks RMK äpp ja kodulehekülg, valides esilehelt "Looduses liikumine".

Telkida tohib metsas selleks ettenähtud RMK puhkekohtades. “Eelkõige soovitamegi minna just niisugusesse kohta telkima - see on puhkajale kõige mugavam, samuti on loodus niisuguses kohas kaitstud, sest seal on olemas liikumist suunavad rajad, auto parkimiseks sobivad kohad, lõkkealused,” soovitas RMK kommunikatsioonispetsialist Kristiina Viiron.