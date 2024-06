Viljandimaal hukkunud mesilaste mürgistusallikas jäi selgusetuks

PTA taimekaitse ja väetise osakonna peaspetsialisti Laine Järsi sõnul küsiti võimaliku mürgistuse allika tuvastamiseks piirkonnas tegutsevatelt põllumajandustootjatelt põlluraamatute väljavõtted, et kontrollida nende poolt tehtud taimekaitsetöid.

„Kontrollisime ka taimekaitsevahendite turustajate müügiarvestusi, et saada lisainfot piirkonnas tegutsevatest põllumeestest, kellele on tsüpermetriini sisaldavaid taimekaitsevahendeid müüdud,“ rääkis Järs, kinnitades, et taimekaitsevahendite kasutamisel nõuete rikkumisi ei tuvastatud.