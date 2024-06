Värskeim info: Millist ilma lubab jaanilaupäevaks

Keskkonnaagentuuri sünoptikute hinnangul on võidupühal ilm vihmane lõunapoolses Eesti osas, Põhja-Eestis on küll palju pilvi, kuid sajuvõimalus on väike. Jaaniõhtuks nihkub sajupiir Kesk-Eestist vähehaaval lõuna poole ning vihma sajab veel peamiselt vaid Kagu-Eestis.