Varem valmiskuhjatud jaanilõkkes võivad siilipojad elu kaotada

Anna juua. Pane soojal ajal aeda madal anuma värske veega. Eriti oluline on see poegadega emasiilile, kelle vedelikuvajadus on suurem. Ära pane piima, sest täiskasvanud siil saab piimatoodete söömisest tõsise terviseprobleemi. Piima saanud siilipoegade päästmine on väga keeruline.