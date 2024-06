Värviraamatut ostes saab toetada Ukraina linnukaitseühingut

„Tänu aasta linnu kampaaniatele on paljud inimesed linde paremini tundma õppinud ning ornitoloogid kogunud tiitlit kandnud liikide kohta uut teavet, mis on aidanud näiteks täpsustada liikide arvukust ja selle muutusi, elupaigakasutust, ökoloogiat ja muud,“ lisas Orula. Kolmekümne aasta jooksul on kümned tuhanded huvilised saanud kaasa elada saatjatega lindude seiklustele ning lindude pereelule pesakaamerate vahendusel, osaleda loodusõhtutel, vaatlusretkedel ja joonistusvõistlustel. Alates 2001. aastast annab Eesti Post välja aasta linnule pühendatud postmarki ning 2009. aastast on igal aasta linnul oma koduleht.