Küsime spetsialistilt: kas liimivööd tuleb kasutada kogu hooaja?

Liisi Kont. Foto: Erakogu

Vastab Räpina aianduskooli õpetaja Liisi Kont:

„Liimivööd kasutatakse viljapuudel, et takistada kahjurite liikumist mullast taime võrasse. Populaarseimad tüvedel ronijad on külmavaksik ning sipelgad. Sipelgate liikumist puutüvel tuleb takistada, et nad ei pääseks lehtedel toimetavate lehetäide juurde. Need kaks teevad aktiivset koostööd, kuid see koostöö ei ole aednikule kasulik! Kuna lehetäid toimetavad taimedel kogu kasvuperioodi, on sipelgate liikumise piiramine aktuaalne kevadest sügiseni. Mööda tüve liikuvad kahjustajad jäävad liimivööle kinni ning hukkuvad.

Liimivöö paigaldatakse umbes meetri kõrgusele maapinnast ning seda tuleb iga kuu tagant vahetada. Vahetamise ajal tuleb muuta ka liimivöö asukohta tüvel, sest noortel viljapuudel võivad muidu tekkida koorekahjustused.

Aianduskeskustes on müügil ka otse tüvele kantavaid liimisegusid, kuid nende kasutamine tekitab jällegi koorekahjustuse ohu. Sellise määrde puhul võib tüvele enne kinnitada kileriba ja määrida liim selle peale. Ka sellise püünise asukohta tuleb kuu pärast vahetada ja liimikihti värskendada. Ainult kilest ei ole aga abi, sest kleepaine on just see, mis kahjustajaid püüab.

Kui noore viljapuu kõrvale on paigaldatud tugipostid, tuleb liimivöö kinnitada neilegi, sest kahjustajad suudavad ka tugiposti mööda lõpuks taime peale jõuda. Liimivööst ei ole kasu erinevate lendavate kahjustajate tõrjumisel, seetõttu tuleb konkreetse kahjustaja puhul siiski lähtuda tema eripäradest ja käitumismustritest ning vastavalt sellele valida tõrjevahend. Kuigi liimivöö kasutamine kuulub loodussäästliku taimekaitse kategooriasse, on juhtumeid, kus väikesed linnud on liimivöö külge ennast kinni lennanud ja seeläbi hukkunud.”