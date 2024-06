Kõrvetav päike, põud, tugev tuul ning kõvad vihma- ja rahehood on järgemööda terrassidel ja rõdudel kasvavatest taimedest sel napil suvekuul juba jõudnud üle käia ja omajagu pahandust teha. Nüüd tasub oma potiaiast kriitilise pilguga üle käia ja vaadata, kas midagi vajaks ümbertegemist, et rohelust ja õiteilu ikka sügiskülmadeni jaguks.

Kohe alustuseks nentis Prisk, et kõige suurem probleemide allikas terrassiaias kipub olema liiga väike pott või kast. Nii on vaja sagedamini kasta ja väetada, aga sellised olud piiravad ka taimevalikut: on ju suuremas potis taimevalik tunduvalt laiem ja kitsas kastis hoopis ahtam – seal saab kasvatada vaid suvelilli, sest väikses mullapallis külmuvad taimejuured talvel läbi.