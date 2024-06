ILM Kas mitmenädalased põua- ja vihmaperioodid ongi uus Eesti suvi?

On tõenäoline, et järjest sagedasemaks muutuvad suhteliselt pikaajalised, mitu nädalat kestvad kuiva- ja sajuepisoodid ning kuumalained.

Mai viimane kolmandik tuli veelgi soojem, kui eelmises ilmaloos arvatud, keskmiselt 14,4 kraadi. Tartu üle pooleteise sajandi pikkuses vaatlusreas on sellest soojemad olnud ainult nelja aasta maikuud: hiljutistel aastatel 2018 (15,2 kraadi) ja 2013 (14,9 kraadi) ning ammustel 1906. ja 1897. aastal (vastavalt 15,4 ja 15,1 kraadi). Huvitav on märkida, et viis kõige soojemat maikuud on üksteisest küllaltki eristuva keskmise temperatuuriga, aga sama laia ühekraadise vahemiku sisse mahuvad tervelt 14 järgmist.