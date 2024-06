Redis passib nii salatisse, suppi kui marineerimiseks

Ristõielisel redisel (Raphanus sativus var. sativus) on suur eelis võrreldes enamiku köögiviljadega. Nimelt on sellel lühike kasvuaeg: tärkamisest küpsemiseni kulub vaid 20–45 päeva, mis teeb sellest eriti hinnatud vilja just põhjamaades. Redis annabki just kevadel ja sügisel parima saagi, sest siis on päevad lühemad ja redis ei jõua õitsema minna, see-eest vili on siis mahlasem. Suvel aga ajab redis õievarre välja ja vili tohletub. Redisele ei meeldi ka kuivus, vaid ta eelistab niisket pinnast. Et see köögivili hästi kasvaks, tuleb teda korralikult kasta.